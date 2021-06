Luego de darse a conocer a través de Notisistema, 38 casos de personas lesionadas por caídas o atorones en cables abandonados en la ciudad por empresas cableras o de fibra óptica, sólo el Ayuntamiento de Guadalajara ha respondido: No hay legislatura, explica Carlos Lazo, vecino de la colonia Villaseñor.

“No sé qué está esperando la autoridad, la autoridad sí está esperando un caso de muerte, posiblemente pueda haber e incluso puede haberlo ya, no lo tenemos documentado, no tenemos el conocimiento, pero nadie se ha hecho responsable de una reparación de daño, ni la autoridad, ni las compañías de servicio de cable, nadie ha tenido respuesta favorable”. (Por José Luis Jiménez Castro)