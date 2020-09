La meseta en la que se encuentra desde julio la pandemia de Covid-19 en Jalisco, no significa que existan las condiciones para comenzar con las clases presenciales a partir de octubre, explica el epidemiólogo e investigador del SNI (Sistema Nacional de Investigadores), Carlos Alonso Reynoso.

“A mi no me parece que estando en una meseta podamos establecer estrategias de reapertura sin tomar en cuenta las condiciones propias que les estoy mencionando, es decir, tendríamos que tener una evidente tendencia a la baja para poder planear que se regresen ciertas actividades, por ejemplo las clases presenciales y las cifras realmente como tal, ahora, pues no lo demuestran”.

Indica que las cifras no van a la baja, por lo que ve con preocupación la reactivación ecnómica y reuniones de la población sin el control necesario para evitar contagios. (Por Gricelda Torres Zambrano)