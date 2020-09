Se entiende que algunos maestros tengan problemas para el uso de las nuevas tecnologías, pero no se justifica que no se conecten a sus clases virtuales o dejen solo lecturas, advierte el presidente de la FEU de la Universidad de Guadalajara, Francisco Javier Armenta

“Es inaceptable que un maestro no dé clases, a ellos les pagan por hora. Ahora al contrario, debería ser más fácil porque no se tienen que trasladar. Si un maestro no tiene internet o computadora pues que la Universidad resuelva, que le dé alternativas, pero yo creo que es inadmisible que un maestro no esté frente a grupo, a ellos les pagan por determinadas horas frente a clase y eso tiene que suceder sí o sí”.

Este lunes arrancó el calendario escolar 2020-B en la Universidad de Guadalajara, sin embargo comienzan a llegar las quejas de estudiantes debido a que algunos maestros no se conectan o no están capacitados para enseñar a distancia. (Por Gricelda Torres Zambrano)