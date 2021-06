Tras la designación de Roberto Salcedo como nuevo titular de la Función Pública, no hay necesidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento, asegura la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

“Por que ya en 60 días estará instalado el periodo ordinario del Senado de la República y en el poco probable caso de que decidieran no ratificar ese nombramiento, que por cierto ha suscitado amplios apoyos en distintos sectores, en distintas fuerzas políticas, en que la persona designada por el presidente de la República, Roberto Salcedo, tiene todas las cartas credenciales par realizar una muy buena función en la Función Pública”.

Y explicó que este nombramiento tiene un amplio consenso entre la oposición, por lo cual no existe temor a un posible rechazo. (Por Arturo García Caudillo)