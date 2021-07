Tras considerarlo como una medida inmoral, el alcalde electo de Tonalá, Sergio Chávez, advierte que no pagará a los trabajadores basificados de manera irregular, esto es, a los que se les autorizó una plaza sin cumplir con los requisitos: “Diez, quince años con contratos mensuales a esos seguro se les estará respetando, pero a las personas que se les esté basificando, que no estén sustentados, que no estén soportados, pues mi responsabilidad es negarles el pago, se los adelanto. Si están esperando que se les va a pagar el 15 de octubre su quincena de manera fácil, no será fácil”.

El proceso fue impugnado por una afectada, pero también será revisado con lupa por la siguiente administración, a la que le representaría un desembolso de 9.2 millones de pesos mensuales. Promete que combatirá esta basificación irregular. (Gricelda Torres Zambrano)