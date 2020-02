Tras las afectaciones provocadas a Palacio Nacional, luego de las manifestaciones por el asesinato de Ingrid Escamilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los grupos feministas:

“Le pido a las feministas con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan, sabemos porque llevamos años luchando cómo sacarle la vuelta a la provocación”.

Por otro lado, lamentó el asesinato de la niña Fátima, quien desapareció de una escuela primaria en Santiago Tulyehualco, alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México.

“Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo”. (Por Arturo García Caudillo)