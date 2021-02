Aunque se ofendió porque se esté dudando de su movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no hay intención de utilizar la vacunación anti-covid con propósitos electorales.

“Si pidieron la credencial, pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y en efecto demostraran que tienen más de 60 años, si viven ahí. Pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor. Entonces sí es sí es ofensivo. Como dicen los jóvenes, sí calienta”.

De hecho, aclaró que para no incurrir en actos que pudieran considerarse como proselitistas, se adelantará el pago de los apoyos de los programas sociales, y los recursos correspondientes se entregarán en marzo. (Por Arturo García Caudillo)