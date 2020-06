Luego que el director del IMSS, Zoé Robledo confirmara que dio positivo a Covid-19, dos días después de haberlo acompañado en un evento en Villahermosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se hará la prueba porque no tiene síntomas.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien, y me cuido, se guarda la distancia, ahora fui a la gira, en los actos muy poca gente, sólo medios”.

Reiteró que seguirá llevando a cabo giras de trabajo por el interior del país, aunque le resulta desagradable no poder saludar de mano ni abrazar a la gente. Explicó que aún no está confirmada su visita a los Estados Unidos, ya que en su lugar podría llevarse a cabo una reunión virtual con el presidente Trump. (Por Arturo García Caudillo)