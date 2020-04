Autoridades estatales y municipales continúan analizando la aplicación de nuevas medidas para prevenir contagios masivos de Covid-19.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aclaró que la única novedad ha sido la obligatoriedad del cubrebocas, porque el resguardo domiciliario ya aplicaba.

Asegura que no se trata de meter a nadie a la cárcel:

“No necesitamos que la fuerza pública está persiguiendo ciudadanos. Cuando me preguntan ¿cuáles son las sanciones, cuándo, cómo los van a meter a la cárcel?. ¿Por qué mejor no lo pensamos al revés?, ¿Por qué mejor no pensamos que no va a haber sanciones y que no va haber nadie detenido? Si lo único que pedimos es que se cumpla con una responsabilidad ciudadana de quedarse en casa”. (Por José Luis Escamilla)