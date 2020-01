Reconoce el Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, que hay casos de otros servidores públicos, más graves que el del ex secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, pero por el principio de presunción de inocencia, no se pueden revelar los nombres de nadie hasta que no se haya dictado la sentencia ejecutoriada en su contra:

“Este no es un asunto muy grave. Tenemos asuntos verdaderamente relevantes, verdaderamente trascendentes, tenemos personas vinculadas por cantidades mayores – ¿cómo cuales? – tenemos vinculados en el asunto de pensiones, tenemos vinculados en el asunto de la Comisión Estatal del Agua por cantidades superiores, tenemos vinculados en salud con personas que tienen una imagen pues menos buena que la de Miguel Castro, socialmente.”

Miguel Castro, acusado de desviar dos millones de pesos a asociaciones civiles con servidores públicos entre sus miembros, es el único de los casos vinculados a proceso, que se encuentra encarcelado de manera preventiva tres meses, por incumplir con el arraigo domiciliario al que estaba obligado. (Por Mercedes Altamirano)