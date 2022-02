Si tienen pruebas que las presenten, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al escándalo por la forma de vida cargada de lujos de su hijo mayor.

“Que no haya ninguna impunidad. Y el escándalo de lo de mi hijo de la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo, lo mismo, si tienen pruebas que las presenten, nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción”.

Por otro lado, afirmó haber pedido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, que entregue al INE el expediente correspondiente a la investigación sobre supuesto actos de corrupción de su hermano Pío, a quien se le busca fincar cargos por haber recibido dinero no reportado para financiar la campaña presidencial del 2012. (Por Arturo García Caudillo)