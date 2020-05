Porque la deuda pública se hereda, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobiernos estatales y municipales no recurrir a estos mecanismos y mejor apretarse el cinturón.

“Lo otro que es también recomendable, es que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad, y van a ahorrar mucho”.

Insistió en acabar con las extravagancias, y puso como ejemplo de lo que no se debe hacer, la adquisición por parte de un ex gobernador de Jalisco, hace algunos años, de un jet de lujo, el cual es pocas veces usado y significa una carga para la administración local. (Por: Arturo García Caudillo)