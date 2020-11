El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió castigar a los responsables de la represión ocurrida anoche en Cancún, donde elementos de la policía dispararon contra manifestantes.

“Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables, no se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces no a la represión, es lo que podemos decir”.

Aseguró que hay dos versiones, una que la agresión salió de la policía municipal, y otra que fue la estatal, por lo cual pidió que el gobernador ordene una investigación y actúe sin contemplaciones, al tiempo que hizo un llamado para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga. (Por Arturo García Caudillo)