Pide el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hacer públicos los audios que supuestamente involucran al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en sobornos a periodistas e intentos por acallar a testigos.

“No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí, yo pediría desde ahora, es que, independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Entonces sí vamos a estar pendientes para que si se autorizan o no, si se aceptan o no estas, que puedan darse a conocer”.

Y es que, estos audios fueron integrados a la carpeta de investigación del juicio contra García Luna en Estados Unidos, pero aún, dice, si no son aceptados como prueba, deberían hacerse públicos con la intención de estigmatizar las malas conductas, los actos de corrupción y el abuso de autoridad. (Por Arturo García Caudillo)