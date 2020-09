Quién va a creer que la zona natural protegida del Cerro del 4 donde la Universidad de Guadalajara pretende construir una escuela no exista flora o fauna que se viera afectado, como asegura el Tribunal Electoral, expresa tajante el presidente de Vecinos Solidarios por Tlaquepaque, Gustavo de la Torre.

“¿Quién cree eso? Quien cree que no va a afectar la flora y la fauna. Por cierto, ya que tocas el punto, ahí hay flora endémica ósea hay flores que solo y vegetales que solo se dan en ese espacio, y también hay animales en peligro de extinción”.

Los Vecinos Solidarios por Tlaquepaque insisten en que no permitirán que en esa zona natural protegida por el Cerro del Cuatro la Universidad de Guadalajara construya una escuela. (Por José Luis Jiménez Castro)