En intento quedó la posible manifestación que esta tarde realizarían choferes del transporte urbano tanto en la Secretaría del Transporte como en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Esto porque dicen se sienten hostigados por las autoridades porque el usuario no trae cubrebocas.

Señalan que ya están hartos de ser las niñeras del pasaje.

“No somos niñeras de la gente, no somos niñeras de los pasajeros, ese es el hostigamiento, que quieren que todos traigan cubrebocas y la persona que no lo trae al que multan es a uno y a la persona que no trae cubrebocas lo que hace la Policía Vial es: se sube, le da su cubrebocas y le dice ‘traiga su cubrebocas’ mientras al operador lo sigue infraccionando”.

Por lo pronto esta tarde sólo se lograron juntar 14 choferes en el Parque de la Revolución y dejaron la protesta para mejor ocasión. (Por José Luis Jiménez Castro)