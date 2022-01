Se quedará en la más absoluta impunidad la agresión a balazos que la semana pasada cometió un automovilista contra una unidad de transporte público.

El pasado 19 de Enero el conductor de un automóvil Mazda en color tinto amenazó con una pistola a un chofer de la ruta C-121 en la avenida Ángel Leaño; disparó en cuatro ocasiones para obligarlo a que se echara en reversa y él poder circular en sentido contrario.

Aunque todo quedó grabado en video y con claridad se ven las placas del agresor, la fiscalía de Jalisco no iniciará carpeta de investigación alguna porque ni el propietario del camión ni el chofer quieren proceder penalmente.

La oficina de comunicación de la fiscalía informa que no pueden actuar de oficio porque no hubo personas detenidas, heridas o daños materiales, además que la portación de arma de fuego es un delito del fuero federal. (Por José Luis Escamilla)