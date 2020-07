Debido a la fuerza de la pandemia de Covid-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro señala a Notisistema que no habrá ceremonia de Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, y se cancelan además eventos para su segundo informe de gobierno y otras actividades como las fiestas de Octubre.

“En Jalisco vamos a actuar con responsabilidad y vamos a hacer un anuncio completo respecto a este tema, respecto a los informes de gobierno que también son en esas fechas, respecto a festividades importantes como también son las fiestas de octubre… Puedo adelantar que aquí no vamos a cometer un acto de irresponsabilidad. ¿Sería virtual? evidentemente no va a haber nada que exponga a las personas a un mayor nivel de riesgo, nada, ni grito, ni informes, ni fiestas, ni nada”.

Agrega que el jueves de la próxima semana se darán detalles de estas medidas. (Por Claudia Manuela Pérez)