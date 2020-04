Porque la dermatología no es un servicio de urgencia, es que, a partir de hoy, el Instituto Dermatológico de Jalisco no atiende consultas, explica su directora, Rocio Ferrusco, y precisa.

“Bueno en dermatología no es un servicio que tenga urgencia, por eso es que se decidió cerrar la consulta parcialmente, porque en sí estamos atendiendo a los pacientes que se les da puvaterapia, que son los que tienen cáncer de piel. Aparte si se dió cuenta, estamos pasando algunos pacientes cuya enfermedad amerita tratamiento en este momento, lo que no lo amerita los mandamos a qué vengan después”. (Por José Luis Jiménez Castro)