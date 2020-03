A pesar de que el documento ya fue aprobado en comisiones del Senado, debido a que aún hay diferencias en varios temas, la discusión del dictamen para regular el uso lúdico de la mariguana en el Pleno de la Cámara Alta, deberá esperar hasta la próxima semana, así lo comenta el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal.

“Cannabis ayer se aprobó en lo general, pero todavía hay temas. Yo le pedí a los presidentes de comisiones no lo votaran en lo particular, sólo lo votaron en lo general, y a partir de hoy están revisando lo particular para que el dictamen llegue al Pleno lo más pulido posible. También en cannabis hay oposición, pero la mayoría se pronuncia porque regulemos esta materia y eliminemos el prohibicionismo, y la despenalización ocurra en esta nueva ley de cannabis”. (Por Arturo García Caudillo)