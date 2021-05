Con dos encuentros concluyó ayer la fase regular del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, Puebla de visitante le sacó empate a a cero goles al Santos, suficiente para que el equipo de la franja termine en el tercer lugar de la clasificación general y el cuadro lagunero en la quinta posición.

Por su parte Pumas no pudo con el América y quedó fuera del repechaje al caer 1-0 en CU. Las Aguilas se impusieron con solitaria anotación de Henry Martin con lo que llegaron a 38 puntos y el entrenador Santiago Solari recordó que si no le hubieran quitado 3 puntos en la mesa, su equipo habría terminado como el mejor del torneo.

“Me parece que los jugadores merecen ese reconocimiento porque hicieron el esfuerzo, porque es muy difícil el torneo y porque ellos ganaron esos puntos y sumaron esa cantidad de puntos, entonces esa puntualización me parece acertada, me parece que vale y me parece que es un justo reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el plantel”.

Así las cosas, Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey van directos a la liguilla al ocupar los primeros 4 lugares de la tabla general.

Mientras que Santos, León, Atlas, Pachuca, Chivas, Tigres, Toluca y Querétaro disputaran el repechaje en un solo encuentro en casa del equipo mejor ubicado en la tabla, quedando las series de la siguiente manera: Santos contra Querétaro, León-Toluca, Atlas-Tigres y Pachuca-Chivas. (Por Manuel Trujillo Soriano)