Al ponerse en marcha la última jornada del Guardianes 2020, en Chihuahua, América le sacó a los Bravos el empate a un gol a 5 minutos del final del partido, y con ello Juárez queda eliminado.

Una anotación de Darío Lezcano le daba el pase a los Bravos, pero un gol se Henrry Martin en la recta final en puso el 1-1.

Al final, luego de no ganar y del buen partido que dio su equipo, el técnico de los Bravos Gabriel Caballero se fue decepcionado.

“Estoy decepcionado, triste, frustrado, la verdad es difícil hacer un análisis porque se había hecho un buen partido; el sentimiento es de amargura, no esperaba que pasara así”.

En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla logró su pase a la siguiente fase al vencer un gol por cero al San Luis. El único tanto fue de penal obra de Santiago Ormeño.

“Hemos hecho grandes partidos, como contra León o Santos, pero nos fuimos frustrados a casa. Hoy era ganar o ganar, no es fácil jugar con ese estrés y lo resolvimos”, dijo el entrenador de los camoteros, Juan Reynoso.

De esta manera ya todo está listo para la fase final de la Liga MX, solo falta definir posiciones. A la Liguilla de manera directa van León y América. Quedan dos boletos directos que van a buscar Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres.

De esos dos van al repechaje. Instancia a la que también están calificados: Pachuca, Santos, Chivas, Necaxa, Puebla y Toluca.