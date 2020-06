La transformación del programa Mujeres Líderes del Hogar del Gobierno de Jalisco impide que la ayuda económica se reparta de nuevo a mujeres que dejaron de ser el sustento económico en su casa, explica María del Carmen Bayardo responsable del programa en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

“Si ellas se volvieron a casar o sus hijos crecieron, sus hijos tiene más de 18 años o ya no los tienen estudiando, o sea el tema es que puedan realmente ser mujeres que cumplan con los requisitos”.

Con esto, el DIF Jalisco dejó en claro que a pesar de las manifestaciones de las mujeres del anterior programa Mujeres Jefas de Familia, quienes ya no califican para ser beneficiarias no recibirán la ayuda de mil 848 pesos mensuales y sólo habrá acompañamiento para que puedan capacitarse, generar un autoempleo o acceder a un crédito. (Por Víctor Montes Rentería)