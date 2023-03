De cara al clásico tapatío entre Atlas y Guadalajara del próximo sábado, este miércoles hablaron los dos entrenadores y ambos dijeron desean ver un gran juego en el Estadio Jalisco.

Atlas quien será local, llega tras vencer a Puebla y al Olimpia de Honduras por goleada: “No nos sentimos favoritos ni siento que ellos lo sean. No creo que haya un favorito en un Clásico tan importante. Es multifactorial de cómo salga el equipo ese día. Todo lo integral que puede estar sucediendo obedece a no elegir un favorito y saldremos con nuestras herramientas a hacer bien las cosas. Ellos saldrán igual, el desarrollo nos dirá, y al final sabremos quién fue el favorito”.

Por su parte Veljko Paunovic del lado de Chivas, dijo que no ve a ninguno como favorito, y en el caso del Rebaño, señaló que la derrota ante América ya es historia: “El partido contra América, el Clásico de México se acabó, ya sacamos las conclusiones, sabemos que no estuvimos a la altura, que tenemos que mejorar, sabemos que, si hacemos estos cinco partidos bien, hay posibilidad de verlos en la Liguilla. Yo le diría a la gente que se enfoque a mejorar al futuro, al momento de ahora, hay un partido importante y tenemos que recuperar la ilusión del Rebaño con escudo y espadas”. (Por Martin Navarro Vásquez)