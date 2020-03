Al encabezar el evento Mejoramiento Urbano en Bahía de Banderas, Nayarit, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que ante la epidemia del Coronavirus su obligación es dar la cara y poner el ejemplo:

“Si el presidente se encierra y se queda allá en el Palacio, si no da la cara, pues imagínense qué mensaje estamos transmitiendo, ¿cómo vamos a estar alentando a la gente para que salgamos adelante?, que no nos venzamos, que no nos demos por vencidos, que salgamos adelante ante esta adversidad, que no nos venza esta crisis”.

De paso hizo un nuevo llamado a los gasolineros para que ajusten a la baja el precio de los combustibles, porque la Magna no puede costar más de 17 pesos, ni más de 18 la Premium.

Lo mismo en relación a la canasta básica, y por ello pidió a los comerciantes no aprovecharse ni abusar de la situación. (Por Arturo García Caudillo)