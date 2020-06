Luego del controvertido triunfo de ayer del Real Madrid por 2-1 sobre la Real Sociedad, hoy el entrenador del Barcelona, Quique Setién, dijo que el VAR no está siendo usado correctamente en LaLiga de España y además agregó.

“Hay cosas que no podemos controlar y que realmente no dependen de nosotros. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y hará las valoraciones que crea oportunas”.

El Barca se prepara para e enfrentará al Athletic de Bilbao este martes por la fecha 31. (Por Manuel Trujillo Soriano)