Diputados locales aprobaron en comisiones cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que los aspirantes a magistrados puedan ser evaluados en control y confianza por cualquier lugar certificado por el Centro Nacional, toda vez que no se ha podido conformar un centro exclusivo para el Poder Judicial.

Con esto, se espera destrabar la emisión de convocatorias para ocupar ocho sillas de magistrados vacantes y otras en el Consejo de la Judicatura.

La evaluación de control de confianza para los aspirantes podría negociarse con el centro en Jalisco, anticipa el presidente de la Comisión de Seguridad, Enrique Velázquez.

“Lo que tienen que hacer es buscar realizar un perfil para poder evaluar jueces y magistrados, o sea, no es lo mismo evaluar a policías que a alguien del poder judicial ¿tienen que capacitar para poder hacer las evaluaciones? No no es capacitación hay generar una batería, un reactivo que les permita evaluar”

Entre las sillas vacantes esta la de Leonel Sandoval, papá del ex gobernador Aristóteles Sandoval, y Salvador Cantero Aguilar, papá de la titular del Instituto de Transparencia local. (Por Mireya Blanco)