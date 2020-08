El ex-capitán de la Selección Mexicana de fútbol y del Atlas, Rafa Márquez, uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano, comenzará su carrera como entrenador en España.

El ex jugador del Mónaco, Barcelona, Red Bull de Nuevas York, León y Atlas, entre otros, entrenará al Cadete A de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, dentro de su preparación para obtener el título de entrenador UEFA Pro.

“Es una bonita oportunidad de la que estoy muy agradecido. He tenido un recibimiento muy cálido en un proyecto con el que me siento muy comprometido y al que llego con el ánimo de poder ayudar y ofrecer toda mi experiencia de antes como jugador, y de ahora como entrenador. Un proyecto deportivo que afronto con todas las ganas de aprender e iniciar una nueva carrera como entrenador. Ojalá pueda ayudar a conseguir objetivos y metas importantes para este club”, dijo Márquez durante su presentación.