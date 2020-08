El Atlas no ganó, pero consiguió su primer empate en la era de Rafael Puente del Río, al igualar a un gol anoche ante el san Luis en el estadio Alfonso Lastras, con lo que la situación del timonel rojinegro quedó en suspenso después de que la directiva atlista había señalado que ganaba o se iba.

Sobre el resultado, el entrenador de los Zorros, comentó.

“Un poco con la frustración de no podernos llevar los tres puntos pero sumamente orgulloso de como nos representaron los futbolistas, se habló mucho durante la semana claramente se dijo el común denominador de las opiniones fueron que trasladaran a la cancha lo que expresaron en la semana y no tengo ninguna duda de que así lo hicieron, fue un equipo que nunca bajó los brazos, que se entregó hasta el final, que siempre quiso que siempre intentó desafortunadamente no se pueden llevar los tres puntos”.

Por cierto que en este encuentro debuto como jugador rojinegro, el ecuatoriano Renato Ibarra quien sólo jugo el primer tiempo y se fue sin pena ni gloria. (Por Manuel Trujillo Soriano)