En una charla que sostuvo con el empresario Arturo Elías Ayub, el ex capitán de la selección mexicana Rafael Márquez señaló que estudia para entrenador en España, y que aunque el sueño principal es dirigir al Barcelona, señaló que sí le gustaría ser el técnico que llegue al Atlas para darle por fin un campeonato.

“Estoy haciendo el curso de entrenador lo estoy haciendo con la Federación Española y estoy haciendo el UEFA pro, dura un año y hago lo teórico en estos momentos. Y sí me gustaría dirigir al Atlas, ayudar y no quiero morir sin verlos campeón. Si puedo ayudarlo, pues qué mejor”.

Márquez fue campeón en dos ocasiones con León en Liga MX y con Atlas tuvo dos etapas, pero sin poder llegar al éxito, además con los Zorros se retiró y fue director deportivo. (Por Martín Navarro Vásquez)