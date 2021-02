La directiva de Charros le toma tiempo al tiempo y está muy activa con la intención de desviar la atención sobre las diferencias que hay entre los socios, y este jueves con casi 8 meses de anticipación a que arranque la temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico ratificó al manager, Roberto Vizcarra y presentó además a sus primeros tres refuerzos, se trata de: Félix Pérez, José Juan Aguilar y Fredy Quintero; al respecto las palabras “Chapo” Vizcarra.

“Quiero agradecer infinitamente a la organización Charros de Jalisco por seguir dándome esta oportunidad de dirigir a esta gran familia, que para mi como siempre he dicho es una gran familia, agradecido con Ray Padilla por esa confianza que me tiene igual que los directivos y darle la bienvenida a JJ Aguilar, a Félix Pérez, a Freddy Quintero; la verdad estamos muy contentos de su incorporación a Charros yo pienso que va a ser una temporada muy diferente”.

El gerente Ray Padilla dejó en claro que no hay jugadores intocables en Charros y que cualquier pelotero podría ser negociado si llega alguna buena oferta por elementos como Manny Rodríguez, Japhet Amador o Agustín Murillo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)