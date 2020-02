Ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud respecto de una pandemia de coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, asegura que el Covid-19 no ha llegado a México:

“Concretamente puedo decir: no, no ha llegado coronavirus a México, tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos que todos y cada uno han sido descartados, esto que se informó ayer en nuestro boletín diario de que vamos a hacer un muestreo es porque hemos sido reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como el primer país que adoptó un protocolo de detección y estamos en todo momento buscando distintas alternativas, para hacer más eficiente este protocolo”.

Añadió que se han implementado cuatro protocolos distintos, los cuales están activos en los Comités de Seguridad de Salud de las 32 entidades, con énfasis en los cinco aeropuertos internacionales y aclaró que no hay recomendaciones de medidas extremas de tamizaje a los 15 mil viajeros que mensualmente llegan a México procedentes de China. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)