El Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, con 64 votos a favor, de Morena y sus aliados, ratificar a Carlos Miguel Aysa, como embajador de México en República Dominicana. El senador panista Damián Zepeda, criticó la designación del ex gobernador de Campeche y la calificó como una vergüenza.

“Lo dije en el anterior nombramiento de un ex gobernador de oposición como embajador, y lo reitero hoy. En palabras de don Manuel Gómez Morín: que no haya ilusios para que no existan desilusionados. Hay que decir las cosas como son hoy, es una vergüenza la manera en la que el presidente López Obrador y Morena, está utilizando los cargos de embajadores y de representación de nuestro país, que deberían de ser honorables, como pago de favores políticos e intercambio de toma de decisiones”.

Aysa González rindió protesta de inmediato. (Por Arturo García Caudillo)