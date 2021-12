Luego de una amplia discusión sobre la redacción del oficio enviado por la Secretaría de Gobernación solicitando la ratificación del nombramiento, el Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría la designación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, dejando en claro que corresponde al propio banco central decidir quién será su nuevo gobernador, como explica la senadora del grupo plural, Nancy de la Sierra.

“En que debemos aclarar que esta votación servirá para ratificarla como integrante y no como gobernadora de la junta de gobierno de la institución monetaria más importante de nuestro país. La economía mexicana no está para caprichos, ya está suficientemente golpeada por esta pandemia, y no podemos darnos el lujo de poner al frente a aquellas personas que no cuentan con la suficiente preparación para salvar a México”.

El nombramiento surte efecto a partir del 1 de enero de 2022. (Por Arturo García Caudillo)