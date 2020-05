El arquero de las Chivas Raúl Gudiño, dice que le encantaría seguir con el club Rojiblanco muchos años, pero al no tener minutos deja en claro que podría buscar otra opción pues lo que desea es jugar futbol:

“Claro que me gustaría quedarme más tiempo pero a su vez me gusta jugar futbol y es lo más importante y lo que me llega a tomar la decisión de que siga en mi carrera, me gustaría seguir hacerlo con Chivas pero uno nunca sabe uno tiene que estar preparado. Hoy estoy con Chivas, estoy disfrutando, tomando con profesionalismo pero veremos qué nos depara el futuro”.

De los retos importantes que tiene en mente el arquero Gudiño, es volver al futbol europeo, luego del paso breve que tuvo en Portugal donde jugó con Porto B y el Madeira, además de jugar en el APOEL de Chipre.

“Claro que está en mente, ya probé esas miles y ya se como es ese show y esperemos que algún día se pueda dar y estoy convencido que lo voy hacer y se va a dar todo”.

Gudiño por otro lado dijo estar ansioso por volver a la consola en el torneo virtual, ya que solo ha jugado un partido que fue en la fecha 3 y donde empató con Toluca. Este miércoles el Rebaño con Fernando Beltrán empató a un gol con el líder León. (Por Martín Navarro Vásquez)