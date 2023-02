Los Zorros del Atlas perdieron el invicto en la Liga MX, al caer en casa en el estadio Jalisco 2 goles por 0 ante los Rayados del Monterrey, al ponerse en marcha la acción de la jornada 6.

Luego de un buen primer tiempo donde ambos equipos tuvieron ocasiones de gol, los tantos de los Rayados llegaron en el segundo tiempo: Rogelio Funes Mori al minuto 60 y 3 minutos después el ex Rojinegro “Ponchito” González clavó el segundo.

El técnico de Atlas Benjamín Mora, dijo que esperaba más de su equipo, pero que enfrentó a un mejor plantel.

“Sí fue un gran primer tiempo, un gran despliegue físico. A veces, cuando no tenemos como plantel el mismo que Monterrey, con distintas virtudes y distintas características, tenemos que hacer esfuerzos mayores y mejores. En realidad, teníamos una expectativa alta de nosotros mismos, porque si no es así, entonces es muy difícil entra a la cancha sin una buena expectativa. Sabíamos de antemano el poder del Monterrey”.

Rayados con 15 puntos es líder del torneo de Clausura mientras que Atlas se queda en 7 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)