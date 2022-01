Se reabrieron este martes los módulos de vacunación anticovid de refuerzo para adultos mayores, tanto en Tlajomulco de Zúñiga como aquí en el auditorio Benito Juárez.

Desde muy temprana hora hubo orden, paciencia y rapidez, tal vez el único inconveniente fue el intenso sol pero hasta eso las cabecitas blancas salieron contentas:

“Muy bien, muy agradable, todas las personas muy atentas, muy rápido y muy bien, sí. ¿Y luego, luego la atendieron? Pues ve qué horas son, ya me estoy yendo. No, muy bien todo, mis respetos. ¿Y cuál le pusieron? Ay, pues no sé, pero el refuerzo”.

La vacuna de refuerzo que le aplican aquí en el auditorio Benito Juárez es AstraZeneca. (Por José Luis Jiménez Castro)