A partir de hoy reabren cinco oficinas del Registro Civil de Guadalajara que se encontraban cerradas por la pandemia del Covid-19. Serían en total nueve las oficialías en operaciones de nueve de la mañana a tres de la tarde.

Las instalaciones que retoman operaciones son la 3, en Polanco, la 6 en la calle María Reyes en Tetlán, la 15 en Plaza Independencia, la 18 en María Guadalupe de Hernández Loza y la 23 en la avenida Colón esquina Urdaneta.

Antes de ingresar habrá filtros sanitarios, se deberá mantener distancia mínima de 1.5 metros entre personas y no se permitirá el paso a quien no porte cubrebocas.

Las que no han dejado de prestar servicio son la 1 del Mercado Corona; la 5, en la Unidad Administrativa San Andrés; la 12, en la Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez y la 8 en La Paz y Argentina. (Por Héctor Escamilla Ramírez)