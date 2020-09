A partir del próximo domingo nuevamente habrá Vía Recreactiva en Zapopan.

El Presidente Municipal Pablo Lemus Navarro informó que solamente se reactivará el tramo de la avenida Patria, que comprende entre el centro comercial Andares y la zona de Atemajac.

El resto de espacios de la Vía Recreactiva se reabrirán de manera paulatina el resto de fines de semana.

“Se permitirán las actividades deportivas unipersonales para pasear una mascota, para correr, para andar en patines, para andar en bicicleta. Lo que pedimos es que no se tengan grupos de muchas personas. Entendemos perfectamente que una mamá, un papá pueden salir a pasear a su hijo en carriola. Eso no hay problema”.

Por otra parte el alcalde de Zapopan informó que este año no habrá ceremonias del Grito de Independencia en ningún punto del municipio.

Se realizará la tradicional ceremonia días antes y se grabará para transmitirse de manera virtual, pero este año no habrá verbena. (Por José Luis Escamilla)