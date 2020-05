Con la incorporación de Eden Hazard y Marco Asensio el Real Madrid regresó este lunes a los entrenamientos tras dos meses de inactividad.

La sesión de trabajo se realizó en Valdebebas con el plantel dividido en dos turnos y en varios de los campos de entrenamiento, donde los jugadores hicieron ejercicios individuales con y sin balón.

La Liga podría reanudarse a partir del 12 de junio, según su presidente, Javier Tebas.

“Es que dependerá a mi gustaría que fuera el 12 eso me gustaría a mi pero dependerá de lo que ocurra, va a depender mucho no lo sabemos nadie de estas fases que ha pasado parte de España y yo creo que también lo ha explicado el ministro de sanidad va a depender de que no haya repuntes de que no tengamos contagios y eso ya no depende del futbol”.

Por su parte, el mediocampista mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, afirmó que se siente muy feliz de volver a los entrenamientos con los “Coclhoneros” recordó la importancia del trabajo hecho en sus respectivos domicilios durante 50 días de confinamiento y apuntó que es una situación difícil pero dijo que hay que adaptarse a todas estas reglas lo más pronto posible. (Por Manuel Trujillo Soriano)