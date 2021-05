El Real Madrid no aprovechó el jugar en casa y con gol de último minuto de Eden Hazard apenas le alcanzó para evitar la derrota ante el Sevilla al empatar 2-2 en el Alfredo Di Stéfano, para dejar al rojo vivo la LaLiga de España. El entrenador Zinedine Zidane explotó contra el árbitro del juego.

“De los penaltis y de las manos, pero bueno ya está hablé con el árbitro le dije que quería un explicación y me la ha dado y me ha dicho que era mano de Milito y que la otra no era mano, hoy la sensación no es buena ¿Te sirven las explicaciones? No”.

El empate entre los “Merengues” y el equipo andaluz permite que el actual líder Atlético de Madrid que tiene 77 puntos dependa de si mismo en las tres jornadas restantes. Mientras que Real Madrid y Barcelona ocupan el segundo lugar con 75 unidades cada uno y nada esta definido aún.

En otro encuentro celebrado este domingo, el Celta Vigo de visitante derrotó 4-2 al Villarreal, juego en el que Néstor Araujo jugó los 90 minutos y fue amonestado.

(Por Manuel Trujillo Soriano).