Integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios y familiares de desaparecidos, particularmente del Frente Unido por Nuestros Desaparecidos, Fundej, marcharon esta tarde de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara hacia la Glorieta de los Niños Héroes, en exigencia de la aparición de todas las personas cuyo paradero se desconoce y en reclamo por el homicidio de José Francisco Villa, estudiante de la Universidad de Guadalajara cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una fosa clandestina en la zona de Matatlán.

Denunciaron que a causa de la contingencia sanitaria, la autoridad redujo aún más el trabajo de búsqueda de sus familiares. Habla una víctima.

“Si, yo lo he tenido respuesta, estoy esperando que me den una cita. Desde hace 15 días. Porque se supone que debía tener resultados en un cierto tiempo y ni siquiera he tenido la cita”.

En este momento se realiza un mítin en la glorieta de los Niños Héroes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)