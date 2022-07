Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y autoridades municipales realizan un operativo esta tarde sobre el cruce de las calles José León Santibáñez y San Javier en la colonia Santa Isabel, en la zona de Santa Paula Tonalá dónde se ubica el albergue Centro de Vida Camino a la Fortaleza donde se habría dado el incidente en el que una menor de 11 años de edad fue quemada por sus cuidadores.

Las autoridades tienen cercado el sitio y están a la espera de la orden de cateo que les permite ingresar al inmueble. Habla de esta situación el alcalde de Tonalá Sergio Chávez.

“¿Qué está sucediendo en estos momentos? Está interviniendo las Fiscalía del Estado junto con estas áreas de protección a la mujer y a la niñez. Me están reportando que están esperando la orden de cateo porque están tocando porque yo creo que ya no va a haber nadie”.

A decir de autoridades, no se percibe movimiento dentro del inmueble y los internos y trabajadores dejaron de acudir desde el domingo, aunque otros vecinos mencionan que si habría personas aún en el interior. (Por Héctor Escamilla Ramírez)