Personal del ayuntamiento de Guadalajara realizó un operativo anoche para detectar giros no esenciales que sin contar con autorización y anticipándose a la reactivación, abrieron sus puertas. Estos locales fueron principalmente bares, cervecerías y negocios de alitas.

Habla del operativo el alcalde Ismael del Toro Castro:

“Lamentablemente estoy constatando que familias, que grupos de jóvenes, están acudiendo a los giros comerciales, con una razón nada más de convivencia, no de realizar actividades esenciales y esa es precisamente la agenda en las que nos queremos centrar”.

Las autoridades informaron que los negocios visitados aceptaron cerrar voluntariamente sus puertas y se comprometieron a no abrir hasta recibir nuevas instrucciones. Se informó que el operativo se extendió durante la madrugada a zonas como Chapultepec, Centro, Juan Pablo II, Providencia, Circunvalación y Ávila Camacho. En total fueron 276 negocios visitados sin clausuras. (Por Héctor Escamilla Ramírez)