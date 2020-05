Autoridades tapatías realizaron operativos para sancionar a tiendas departamentales, zapaterías y tiendas de autoservicio que realizan actividades no esenciales durante la contingencia por el Covid19.

Fueron en total 60 visitas que dejaron como saldo tres clausuras totales y una parcial a una cadena departamental por ofrecer productos considerados no esenciales. Esta tienda aprovechaba contar con un banco para poder ofertar sus servicios de maneral general.

También se restringieron departamentos no esenciales como perfumería, juguetería, cosméticos, deportes y muebles en 35 establecimientos.

Durante éstas visita también se supervisó que los negocios cumplieran con las normas sanitarias y aplicación de filtros, como no dejar personas pasar si no portaban cubrebocas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)