Vecinos del fraccionamiento Parques de Guadalupe realizaron una manifestación este mediodía colocando sus autos sobre el carril que será confinado para la construcción de la llamada ciclovía emergente de avenida Guadalupe. El objetivo era demostrar el conflicto que se generará en la zona.

Los afectados dijeron no estar en contra de la ciclovía sino el problema vial que generará el proyecto pues sólo quedarían dos carriles para la circulación que colapsarían por la carga vehicular hacia Periférico.

Yoama Águila, una de las afectadas comentó:

“Que es algo que no está pensado pues es una salida a Periférico muy importante porque si usted se fija Tepeyac no sale a Periférico. Las únicas son hasta Mariano Otero o hasta avenida Naciones Unidas”.

Los vecinos pidieron a la autoridad reconsiderar el proyecto en el camellón que es bastante amplio para tener una ciclovía. (Por Héctor Escamilla Ramírez)