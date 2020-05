Madres de desaparecidos realizaron anoche una vigilia en la glorieta de los Niños Héroes para solicitar a las autoridades que no cese la búsqueda a pesar de las condiciones sanitarias por el Covid.-19.

Un grupo pequeño y que mantenía su distancia, colocó veladoras alrededor de la glorieta.

Guadalupe Aguilar, vocera del Frente Unidos por Nuestro Desaparecidos, afirmó que a pesar de la pandemia, cada día llegan más personas al colectivo buscando ayuda porque un ser querido no aparece:

“Tristemente cada día crece más. Los desaparecidos no paran. La delincuencia se los sigue llevando Se los sigue llevando más que el coronavirus. Por eso estamos aquí también, porque la búsqueda se ha interrumpido”.

Mencionaron que no le temen a ser infectadas, porque afirman, ellas están muertas en vida desde que perdieron a sus hijos o familiares. (Por Héctor Escamilla Ramírez)