Que el gobierno del Estado suspendiera la multas a incumplidos en la verificación vehicular evidencia que institucionalmente nunca hubo capacidad para poner en operación el programa, acusaron integrantes de la asociación de Talleres Acreditados Independientes, quienes afirmaron que las 42 líneas en 10 centros de verificación son insuficientes para atender el padrón vehicular de la entidad. Habla el presidente del organismo Jaime Aldrete.

“Hicimos una invitación a la ciudadanía pues que no se preste a esta farsa de la verificación, que no vaya a verificar, si no hay multas, si no hay suficiencia de verificentros, esta es una total farsa de la verificación”.

Anunciaron que el próximo jueves a las 11 de la mañana se realizará una manifestación a las puertas del Congreso del Estado donde se exigirá la suspensión total del programa de verificación y se promoverá a la resistencia civil contra esta medida. (Por Héctor Escamilla Ramírez)