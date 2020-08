Después de cuatro meses de suspensión por la pandemia, la Comisión de Vigilancia del Congreso local finalmente entrevistó a los seis interesados en presidir la Unidad de Vigilancia, donde se reciben y dictaminan las cuentas públicas.

En un proceso que se llevó a cabo de manera virtual, los interesados coincidieron en reforzar la vigilancia al interior de la Auditoría Superior del Estado, toda vez que la silla vacante también es contralor de quien revisa cómo se gasta el dinero público.

Israel García Iñiguez, uno de los aspirantes, se pronunció por auditorias en línea y no consideró grave la propuesta de reforma legal para que las cuentas públicas primero lleguen con diputados y luego a la Auditoría.

“La autonomía técnica no se trastoca en el sentido de que la Auditoría sigue teniendo la ultima disposición en sus informes”

Aunque había siete inscritos en la lista, Olympia López, decidió no seguir en el concurso. (Por Mireya Blanco)