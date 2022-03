Luego de dos años de no realizarse por la pandemia, regresa el Medio Maratón de Zapopan y el domingo 27 de este mes tendrá su edición 33 y que además será selectivo para el Mundial de la especialidad que se realizará en China el próximo mes de noviembre, anunció Gustavo Santoscoy, director del Comude zapopano.

“Que esta vez el Medio Maratón de Zapopan, fue elegido para ser el selectivo mexicano para el Mundial de Medio Maratón que este año se llevará a cabo en China; para nosotros el que la Federación nos haya tomado en cuenta y que nos permitan hacer la calificación para este mundial es muy importante”.

El 21K zapopano tiene cupo para 5 mil corredores, aunque ya solo quedan alrededor de 400 lugares debido a que se tomaran en cuenta a los 2 mil inscritos de la última edición que no se corrió por COVID, como explica el director técnico de la carrera, Raymundo Gámez.

“Tenemos ya 2 mil corredores inscritos como tu bien sabes la pandemia, el COVID nos pegó muy fuerte a todos y al 21K, estos inscritos están desde el 2020 no se hizo el evento tampoco en el 2021 y ahora si que llevamos unos 2 mil 500 en este año inscrito entonces tenemos un cupo más o menos de 40 corredores ya para el cierre que es el día 27″.

Este Medio Maratón con salida y meta frente a la presidencia de la Ex-Villa Maicera repartirá 828 mil pesos en premios.

(Por Manuel Trujillo Soriano).